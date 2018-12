‘Als iedereen de regels aan zijn laars lapt, valt een afsteekverbod niet te handhaven’

Inwoners van de Zwolse wijken Holtenbroek en Stadshagen liggen voor oudejaarsavond begint, al twee nachten schuddend in bed. Terwijl er slechts vuurwerk mag worden afgestoken tussen 18.00 en 02.00 uur, op 31 december. Waarom treden jullie niet harder op tegen mensen die vuurwerk afsteken als dat niet mag?

Henk Kremer, woordvoerder Politie Oost-Nederland: ,,Er zijn een paar dingen die het moeilijk maken om op te treden. Als veel mensen regels aan hun laars lappen, is het voor ons per definitie lastiger te handhaven. Daarnaast is het vaak moeilijk herleidbaar. Als iemand naar buiten gaat, een vuurpijl afsteekt en snel weer naar binnen rent, weten we niet wie iets heeft afgestoken. Ook worden klachten vaak niet goed omschreven. ‘In mijn buurt wordt vuurwerk afgestoken’ is te summier, wij willen de melding zo specifiek mogelijk binnenkrijgen. Dat kan via facebook of telefoonnummer 0900-8844.’’

Zijn er mensen opgepakt?

,,In Zwolle? Twee mensen die een brievenbus lieten exploderen. Zij zullen worden doorverwezen naar bureau HALT.’’

Hoeveel meldingen hebben jullie binnengekregen en in hoeverre verschilt dat met andere jaren?

,,Als we het over Zwolle hebben: er is zondag 30 december vanaf 51 verschillende plaatsen melding gemaakt van vuurwerkincidenten. Voor zover mij bekend is daarbij niemand van politie of de hulpverlening bekogeld. Wat er op oudejaarsdag aan meldingen binnenkomt, hebben wij vanaf 1 januari paraat.’’

Op social media wordt wel eens geklaagd dat er in het buitenland kennelijk wel kan worden gehandhaafd.