,,Als je Frans Bauer bent, kijken mensen ook naar je”

De Hardenbergse Rick Brink(33) is gisteren benoemd als minister van Gehandicaptenzaken. Wat houdt de functie eigenlijk in? Een gesprek met de kersverse minister.

,,Ik leef nog, ik adem gewoon door,” lacht Rick Brink. ,,Mijn telefoon is ontploft, de reacties zijn overweldigend. Ik krijg echt van alle kanten uit het hele land felicitaties, van verschillende zorgorganisaties, bedrijven maar ook van veel mensen die zelf een beperking hebben.” Hij heeft zich zo goed mogelijk geprobeerd voor te bereiden op deze media storm, maar dat het zo hard zou gaan waaien had hij dan weer niet gedacht. Het sterkt hem in het idee dat het thema kennelijk aanspreekt. Brink krijgt een jaar de kans van de KRO/NCRV om landelijk minister van Gehandicaptenzaken te zijn. Met Brink krijgen we niet zomaar een minister. Hij is een ambitieuze politicus en zat al voor het CDA als raadslid in de Hardenbergse politiek. Ook dat blijft hij doen. ,,Daar vertegenwoordig ik 61.000 inwoners, maar in deze rol vertegenwoordig ik zo’n twee miljoen mensen met een beperking.” Zijn meer dan fulltime baan in Hardenberg in de zakelijke hulpverlening heeft hij opgezegd. ,,Ik ben 33 en werkte daar al 13 jaar, het is nu tijd voor iets anders. Ze zien me er liever komen dan gaan en ik ben ze zeer dankbaar, maar ik moet dit pad nu in.”

Toen jij zelf jong was, wat zag je toen voor jezelf weggelegd, als jongen met een beperking? ,,Ik creëerde elke keer een nieuwe uitdaging voor mezelf. Het enige wat ik zeker wist als kind is dat ik geen profvoetballer zou worden. Maar ik wist dat ik het van mijn hersens moest hebben dus ik heb altijd hoog gemikt, wilde het HBO halen en een betaalde baan en misschien de politiek in. Dat is me gelukt.”

Biertje drinken

Zelf kon hij naar een gewone lagere en middelbare school, ook zijn HBO op Windesheim heeft hij kunnen afronden. Dat heeft hem zeker geholpen, denkt hij. ,,Ik weet nog dat ik met mijn vader naar Windesheim ging en zei: ‘zie je pa, ze kijken weer naar me.’ Toen zei hij: ,,Als je Frans Bauer bent kijken mensen ook naar je.” Dat vond hij wel een heldere observatie. Sowieso heeft hij een groot sociaal netwerk met vrienden. ,,Ze zijn enorm trots en zaten op de eerste rij gisteren met t-shirts: ‘stem Rick net als ik’, lacht hij. ,,Het scheelt dat ik gewoon met mijn vrienden een biertje kan drinken, doordat ik altijd heb meegedaan aan alles. Dat wil ik als minister ook gaan uitdragen.” Brink is ervan overtuigd dat acceptatie begint bij de kindertijd. Vandaar dat hij zich inzet voor de inclusieve speeltuin, waar kinderen met een handicap ook kunnen spelen. ,,Dat lijkt al bijna rond te zijn, want Jantje Beton wil het gaan realiseren.”

Wat zijn je belangrijkste klussen? ,,Ik wil me ook gaan inzetten voor meer mensen met een beperking op de werkvloer, dat het voor werkgevers makkelijker wordt om ze aan te nemen, maar ook dat mensen met een beperking de stap naar betaald werk maken. Ik wil gaan uitdragen dat je volledig mee kan draaien met een beperking. Dat je je niet moet schamen en hulp moet vragen als het niet lukt. Dat heb ik zelf ook gemerkt, mensen kijken eerst raar naar me, maar als ik begin te praten is dat meteen weg. Het gaat om de inhoud, niet om hoe ik eruit zie.”

En met De Jonge, klikt dat een beetje, als partijgenoten? ,,Jazeker, ik had hem al eens ontmoet, toen Hardenberg de meest toegankelijke gemeente werd van Nederland. Maar we gaan elkaar vrijdag zien en afspreken hoe onze samenwerking verder gaat.”

Of hij het aan gaat kunnen, zo’n zware baan? Natuurlijk, anders zou hij het niet doen. Hij woont naast zijn ouders, zo goed als zelfstandig, kan zelf autorijden en let natuurlijk op zijn gezondheid. ,,Ik heb broze botten, dus ik kan inderdaad niet zo hard met mijn vuist op tafel slaan.”

Wie ben je het meest dankbaar, nu je minister bent? ,,Mijn ouders en mijn zus. Zij hebben mij in een warm nest laten opgroeien waarin het heel normaal is dat je in een rolstoel zit. Ze hebben altijd gezegd: ,,Dat ding brengt je van a naar b en de rest is niet zo spannend.”