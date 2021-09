‘Als je maar blijft dansen, word je heel oud’: mister salsa Marcel Stomp (85) uit Zwolle overleden

1936-2021Hij wilde honderd jaar worden, vertelde Marcel Stomp tegen iedereen die het maar horen wilde. Nu is de salsakoning van Zwolle op 85-jarige leeftijd overleden. ‘Zonder pijn, zonder ooit zijn mooie stoere cool te verliezen.’ Mister Salsa is niet meer.

Zwollenaren zien hem eind vorige week nog door de stad wandelen, maar nu is Marcel Herman Ludwig Stomp er niet meer. ,,Als je maar blijft dansen, word je heel oud, zei Marcel altijd’’, zegt Carine Wiersma. Sinds de horeca na de lockdown weer open mocht, was Stomp soms dagelijks in haar zaak Maxim’s te vinden. ,,Dan zette ik salsamuziek op en ging hij een dansje doen in de zaak of op het terras. Dan dronk hij een biertje, kletste hij met het personeel. Dat was geweldig.’’

De geboren Surinamer groeide op Curaçao op en belandde in de jaren tachtig in Zwolle. Vrijwel meteen was hij niet uit het straatbeeld en het culturele leven in de stad weg te denken. ,,Ik denk dat ik hem in die tijd al voor het eerst tegenkwam. En vorige week voor het laatst’’, vertelt Theo Runhaar van Koninklijke Horeca. ,,Altijd aanwezig, altijd positief. Een levensgenieter. Uitbundig, met zijn zware stem. Een mooie kerel, waar je niet omheen kon. Les heb ik nooit van hem gehad hoor, want salsadansen is mij vreemd.’’

Salsales

Menig Zwollenaar heeft die lessen wel degelijk gevolgd. De ‘salsakoning’ van Zwolle of ‘mister salsa’ heeft bij verschillende dansscholen en in wijkcentra salsalessen verzorgd. Tot heel kort geleden nog gaf hij cursussen gericht op de oudere stadsgenoten. ,,Wij hebben samen voor Wijz projecten gedaan voor ouderen, waarbij hij de salsa deed en ik de zumba. Dat is al een hele tijd geleden. Marcel heeft zo veel bijzondere dingen gedaan’’, blikt cultuurondernemer Gina Maria terug op hun bijzondere band. Ze kende Stomp al sinds ze een klein meisje was.

Afstand houden in coronatijd? Niet meer samen dansen? Geen sprake van, vertelt Maria. ,,We kwamen elkaar tegen en dansten dan veel samen op de Nieuwe Havenbrug bij de Eekwal. Je mocht elkaar niet aanraken, maar konden zo wel even samen dansen. Hele mooie momenten.’’

Op Facebook delen Zwollenaren herinneringen met elkaar. Bij muziekhandel Reichenbach was Stomp ook een graag geziene vaste gast. ‘Was het te druk in de winkel, dan sloeg hij altijd iets te hard met zijn wandelstok tegen de winkelruit, bekeek hij de geschrokken mensen en al lachend en zwaaiend trok hij verder’.

Marcel Herman Ludwig Stomp is zaterdag op 85-jarige leeftijd plotseling overleden in Zwolle. ‘Zonder pijn, zonder ooit zijn mooie stoere cool te verliezen. We hopen dat je al salsa dansend, vrolijk en vredig een ander bestaan in mag gaan’, schrijft zijn familie op Facebook. De uitvaart is zaterdagmiddag in crematorium Kranenburg. Aansluitend wordt ter ere van Stomp salsa gedanst.

