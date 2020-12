Als je niet naar de horeca kan... dan breng je in Zwolle de horeca naar je voortuin

Reuring en gezelligheid. Judith van den Berg snakte ernaar en bedacht zich geen moment toen ze de actie voorbij zag komen: dit is iets voor onze straat. Ze gooide het in de buurtapp, waar de animo groot bleek. Liefst dertien adressen gaven zich op. ,,Het was binnen één avond geregeld.” Het tekent de saamhorigheid in de Tiendschuurstraat in de Zwolse wijk Stadshagen en het verlangen naar een avondje coronaproof uitgaan. ,,Wij wonen hier een jaar of zestien, net als de meeste bewoners. Komen op elkaars verjaardagen, zien elkaars kinderen opgroeien, houden elk jaar een buurtbarbecue. We missen het gezellige contact, zijn daar gewoon heel erg aan toen. Dan is dit natuurlijk perfect.”