Als je van een uitdaging houdt: deze fietsroute gaat van Zwolle naar Darfeld (en is 245 kilometer lang)

indebuurt.nlJe moet er tijd én zin in hebben, maar een uitdaging is het voor fietsliefhebbers wel: een tocht van 245 kilometer van Zwolle naar het Duitse Darfeld. Op bordjes in Zwolle is de Vechtdalroute te volgen via de wit-groene bordjes, de zogenoemde LF16-route.

Als je deze zogenoemde lange afstandsfietsroute (LF16) fietst, dan volg je eigenlijk de hele tijd de Overijsselse rivier De Vecht. De Vecht begint namelijk in Darfeld en mondt uit in het Zwarte Water in Zwolle. De route gaat vanuit Zwolle langs Vilsteren, Ommen, Hardenberg en Gramsbergen en in Duitsland langs Bad Bentheim en Münsterland. Onderweg mijd je bijna altijd de grote wegen en fiets je langs plekken waar je uitzicht hebt over de rivier, door bossen of tussen de velden.

Eenvoudig, oder nicht?

Is de Vechtdalroute eenvoudig? Volgens de website In de Kopgroep fiets je voor het overgrote deel over asfalt, afgewisseld met klinkerwegen. “Slechts een enkele keer loopt de route via een kort grintpaadje of onverhard bospad. Met een racefiets geen enkel probleem dus.” In Duitsland kom je vaker een hobbelig fietspad tegen.

Hoe lang duurt de tocht?

Trek wel minstens een dag uit voor de fietstocht. Als je 17 kilometer per uur fietst, ben je er in 14 uur en 19 minuten. En dan moet je nog terug naar Zwolle. Over 245 kilometer leg je een hoogteverschil van totaal 351 meter af. Je verbrandt met deze tocht gemiddeld 4295 calorieën.

Over de route

Let wel: de LF16-route is tegenwoordig een voormalige route, waarbij de bewegwijzering van oude LF-routes soms geleidelijk of volledig wordt weggehaald. De route bestaat uiteraard nog wel en kun je – als je altijd de juiste weg wil volgen – tegenwoordig het beste volgen via bijvoorbeeld een gps-route, zoals deze van Route.nl. Geen zin om nog eens 245 kilometer terug te fietsen? Check dan deze route van RouteYou: heen en terug ben je in totaal 360 kilometer aan het fietsen.

Volledig scherm Het einde van de fietsroute in Darfeld, hier aangeduid als ‘Vechtetal route’. © ‘Bg.rozemuller’ / Wikipedia.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!