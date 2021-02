Als student heb je de tijd van je leven, toch? Zwolse onderzoeker Jolien Dopmeijer weet wel beter: depressie en eenzaamheid liggen op de loer

Ze weet het nog precies. Zo’n tien jaar geleden was Jolien Dopmeijer docent verpleegkunde én onderzoeker bij het beginnend lectoraat verslavingspreventie bij hogeschool Windesheim in Zwolle. ,,Een van de studenten zei dat ze voor haar zieke moeder zorgde. Ze had enorm veel moeite alle ballen in de lucht te houden, maar wilde haar studie niet opgeven. Ze werd somber, maar vond het moeilijk daarmee naar buiten te komen. Als je dat toegeeft, word je dan nog wel voor vol aangezien? Ik hielp haar en dat was het begin van mijn werk voor studentenwelzijn. Heel bijzonder dat zij de durf had zich er over uit te laten. Ik heb nog steeds contact met haar, het is allemaal goed gekomen en ze is online aanwezig bij mijn promotie.”