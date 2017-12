,,Als we de schaapjes op het droge hebben, dan begin ik een dropveterwinkel''

VideoMarco en Ingeborg Poel verkopen in hun Swolsch Friethuys geen patat. Ze verkopen friet. Verse friet. En het bord waarop staat dat ze in 2017 de allerbeste friet verkochten volgens het AD, dat staat er komend voorjaar weer. ,,We hoeven maar één cijfer te veranderen. De 7.’’

Bijna waren Ingeborg en Marco de nummers 2 in de AD-friettest van dit jaar. ,,Ze vertelden ons bij de prijsuitreiking dat het Swolsch Friethuys gelijk was geëindigd met De Ermelosche Frietzaak.’’ Marco Poel (47) vertelt het verhaal met een brede grijns. ,,De negenkoppige jury moest opnieuw stemmen. We hadden één stem meer.’’

En dus staat het bord er een jaar lang: het Swolsch Friethuys. ‘Nummer 1 in de AD-friettest 2017.’

De zaak bevindt zich in het centrum van Zwolle, in de schaduw van de Michaelkerk. 2 mei 2015 ging die open. ,,Koningsdag hebben we net niet gehaald, maar Bevrijdingsdag wel’’, zegt Ingeborg Poel (43). Marco: ,,Al stond toen de zaagmachine nog binnen, we waren nog niet helemaal klaar.’’ Het hout uit een Apeldoornse kerk moest nog tegen de wanden, maar de konden vers friet eten in. De eerste verse-frietzaak in Zwolle, zegt Marco.

De dag is waterkoud begonnen, een gure wind waait over het plein. Meteen als de deuren van slot gaan, melden de eerste klanten zich. Het is 12.00 uur. Drie jongens komen binnen. Een stel stapt over de drempel. En twee oude mensen. ,,Je ziet hier vanalles’’, zegt Ingeborg. ,,We zitten net op een mooi loopje tussen museum de Fundatie en Waanders in de Broeren’’, de boekenkerk van de stad.

Jonnie Boer

Voor Ingeborg maakt het niet uit wie haar zaak binnenstapt. Ze ontvangt iedereen met een grote glimlach. Of het een scholier is die een frietje-met wil of sterrenkok Jonnie Boer die belt met een bestelling voor zijn personeel: het is haar om het even. Ingeborg verkoopt dus een ‘patatje-plezier’. Marco, beslist: ,,We verkopen hier friet. Geen patat.’’ Frietje-vertier, ook goed.

Want dat is wat ze doen: plezier beleven aan wat ze verkopen. Trots op wat ze doen. Dat dat bord daar staat van de jaarlijkse AD-friettest. Vorig jaar werden ze derde, dit jaar stootten ze de nummer winnaar van 2016 (De Ermelosche Frietzaak) van de troon. De klanten die na hun patatje zich melden bij de balie en zeggen dat het ‘heel lekker was’. Daar doen ze het voor. Marco: ,,Komt een stelletje de winkel in en bestellen ze één frietje-met. Want zij eet eigenlijk nooit ‘patat’. ‘Zal ik er dan maar meteen twee in doen?’, stel ik dan voor. Neuh, hoeft niet. Even later, geheid: ‘Doe er toch maar eentje extra.’ Dat vind ik mooi.’’

De frietwinkel is elke dag open vanaf 12.00 uur. De voorbereidingen beginnen ruim een uur eerder. Medewerkster Nena maakt alvast de satésaus. Met wat extra ingrediënten, want ‘gewoon’ is saai.

Macaronibal

Nena overlegt met Ingeborg over de macaroni die nog moet worden gemaakt. Voor de MacBall, de macaronibal uit eigen keuken. Eigen recept. Frikandellen maken ze ook zelf. Net als het stoofvlees dat op verzoek over de patat gaat. ,,Die maak ik thuis’’, zegt Ingeborg. Houdt ze nog wel tijd over voor zichzelf? ,,Nou, Goede Tijden Slechte Tijden schiet er steeds vaker bij in.’’ Ze lacht. Marco wijst: ,,Ze máákt geen tijd. Een uur op de bank met een boek? Vindt ze niets. Ik wel. Ik kan rustig een halve dag niets doen. Krantje lezen. Koffie drinken. Héérlijk.’’

Ze zijn er nooit tegelijk, in de frietwinkel. Zo blijft het leuk. Marco: ,,Ik doe het op mijn manier en dat is de beste manier.’’ Ingeborg, lachend: ,,Dat vindt hij. Maar mijn manier is de beste.’’ Marco: ,,Eigenlijk is een van ons beiden altijd thuis, voor de kinderen.’’ Marco: ,,We willen niet dat ze ‘de sleutel ligt onder de mat-kinderen’ zijn. Daarom is een van ons voor ze thuis.’’ Ingeborg: ,,We hebben drie kinderen. Evanne van 14, Francka van 12 en Sophie van 6.’’ Marco: ,,Ingeborg doet een deel van het werk thuis, zoals roosters maken en de administratie.’’

Snijmachine

Voor de winkel zit een luik. Eronder is de kelder , waar eens per week de aardappelboer de verse voorraad deponeert. 1200 kilo aardappelen in zakken van 20 kilo. Die zestig zakken sjouwen de frietbakkers in de loop van de week naar boven via een smalle trap. Een snijmachine maakt er handzame stengels van. Dat gebeurt handmatig, met een krachtige beweging. Tsjak! De stukken aardappel vallen in de bak eronder - de klant kan meekijken. Na het voorbakken (op ongeveer 130 graden) krijgt de friet een half uurtje rust. Dan een paar minuten in vet van ongeveer 170 graden. Het is handwerk. Ingeborg: ,,Er zijn twee vragen die klanten het vaakst stellen. De eerste is: wat voor aardappels zijn dit? Agria’s dus. De tweede is, als ze ons zien snijden, of we niet enorme armspieren hebben. Altijd weer.’’

In het gloeiend hete vet veranderen de de stukken aardappel in friet. ,,We gebruiken geen timer’’, vertelt Marco. ,,Je moet proeven, voelen, ruiken of de friet klaar is. Soms gaat dat mis. Dan gooi je het weg en begin je opnieuw.’’ Er was twijfel bij collega’s of ‘Zwolle’ klaar zou zijn voor verse friet. ,,De schil zit er dan nog aan, he?’’ Ingeborg: ,,Maar wij hebben er altijd in geloofd.’’ Ook in het begin, toen de klant de weg nog moest vinden. Marco: ,,Kwam ik thuis na een maandag op de zaak, vroeg Ingeborg hoe het was geweest. ‘Prima’, zei ik.’’ Ingeborg: ,,Hoeveel je had verkocht, wilde ik weten.’’

Marco: ,,Had ik één patatje verkocht. Op een hele dag.’’ Ze lachten er samen smakelijk om. Marco: ,,Toen we begonnen, konden we het de meeste dagen af met één man in de zaak. Nu staan we op maandag met twee man en met vier man op zaterdag.’’

Mayonaise

Dat ‘frietje-vertier’ is de reden van het succes, dat weet hij zeker. Al gaf de AD-friettest de triomftocht zeker vaart. Ingeborg: ,,We hebben na de bekendmaking klanten tot uit Amersfoort gehad. De rij stond tot achter die bomen’’, wijst ze naar halverwege het plein. Klanten wachtten zeker een half uur op hun beurt. Wilde een vrouw ook nog het verschil proeven tussen gewone mayo en Belgische mayo. Marco: ,,Geen probleem. Doen we.’’ Hij zet zijn handen aan zijn mond, vormt een toeter en roept naar een denkbeeldige rij: ,,Jullie kunnen nog wel even wachten he?’’ Tegen de mayotwijfelaar, terugdenkend: ,,Geneer je niet, trek je niets aan van die rij achter je.’’ Mooie tijd.

Maar de friettest van het AD heeft geen factor ‘vrolijkheid’, toch? Marco: ,,Dat klopt. Ze testen de smaak ter plekke, zout en vet wordt gemeten in een laboratorium. En toch. Als je met plezier friet verkoopt, dan merk je dat in je product. Dan wil je de beste friet verkopen, dan gooi je er niet met de pet naar.’’

Is dat voldoende om opnieuw nummer 1 te worden, straks in het voorjaar? Ingeborg en Marco weten het niet. ,,De concurrentie neemt toe. In Deventer heb je de Frietmeester. Ik ben daar nog niet geweest, maar ik kan aan hun Facebookpagina wel zien dat ze er met hart en ziel en liefde staan. Het zal een opgave zijn onze plek vast te houden. Als we uit de top tien vallen? Dat zou ons pijn doen.’’

Dropveterwinkel

Er zit een grens aan nog beter worden, dat klopt, zegt Marco. ,,Maar schaven kan wel.’’ Ingeborg: ,,Ik wil heel graag bergzout gaan gebruiken. Dat is iets roze, het smaakt heerlijk. En het is anders.’’ Daar houden ze van. Marco: ,,Als we de schaapjes op het droge hebben, dan begin ik een dropveterwinkel. Dat lijkt me fantástisch. Komt iemand binnen, vraagt wat voor smaken ik allemaal op de rol heb. Hij mag een paar proeven. Zegt dan: ,,Doe maar van die rol maar een stuk.’’ Zeg ik: ‘Dat kost dan 50 cent.’ Geweldig toch?’’