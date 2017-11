'Als Zwarte Piet er mee ophoudt, houd ik er ook mee op'

De Zwolse Meine Boonstra is dit jaar voor de twintigste keer Sinterklaas in Assendorp. Ook mag hij zich voor de zestiende keer de Zwolse Sint noemen. Het sinterklaasfeest is zijn passie. Morgen loopt Meine samen met zijn paard Amerigo door de Zwolse straten.

Meine, waar komt die passie voor Sinterklaas vandaan?

,,Ik weet wel zeker dat het van mijn vader vandaan komt. Als kind zijnde vond ik het echt geweldig. Hij maakte het altijd heel spannend rondom het huis en ik wilde ook niet van het geloof af. Man, dat geloof was heel sterk bij mij. Mijn jongste broertje was er zelfs eerder vanaf dan ik. De magie van het verhaal heeft mij altijd enorm aangesproken. Prachtig, het is gewoon een sprookje waar we even mogen instappen voor een paar weken. Ja, wat is er nou mooier dan dat?''

Nu bent u Sint, maar hoe gaat zoiets? Dacht u opeens, ik word Sinterklaas?

,,Ik was heel jong toen ik in pakjes rondliep. Toen ik eind twintig was, begon ik met huisbezoeken als Sint. Ik had mijn eigen baardstyle en kocht kostuums. Op een gegeven moment begon ik met mijn eigen winkel met feestartikelen en toen bleek dat ze in Assendorp een Sint nodig hadden. Zo is het balletje gaan rollen. Een paar jaar later had Zwolle een nieuwe goedheiligman nodig. Ik zal Assendorp nooit ontrouw zijn. Zaterdag is de intocht voor de hele stad, een mooi megaspektakel, maar in Assendorp is het kleinschaliger en krijgt iedereen een handje. Als die laatste brug open gaat, dan is er zo,n warme deken. Op en aan het water is het echt schitterend.''

Stond Sint ook wel eens met tranen in de ogen?

,,De eerste keer Sinterklaas spelen was echt heel erg bijzonder. Dat was een belevenis. Gelijk op het paard, echt zoals het hoort. Het paard ken ik ook al tig jaar. Als ik het paard roep op de manege, dan merk ik dat hij me herkent. Dan zeg ik: 'Amerigo!' en dan zie ik hem de oren weer spitsen. Prachtig mooi is dat. Vorig jaar kwam er ook een kindje op mij aflopen en ze sloeg de armen om me heen. Ze zei: 'Ik ben zo blij dat u er bent!' Dat was echt fantastisch.''

Zijn er ooit dingen in de soep gelopen tijdens een intocht?

,,Een keer in Assendorp, toen ijzelde het een beetje. Het was glad en het paard was heel erg onrustig. Het bleek dat het paard de vorige avond, per ongeluk, was gewassen met afbijtmiddel in plaats van shampoo. Het arme dier had ontzettend veel last. Ik heb toen heel kort op het paard gezeten en ben er snel vanaf gegaan. Het was heel eng toen. Hij stond gewoon te steigeren. Ben zelf verder gaan lopen. In de stad staat altijd een back-up, maar niet in Assendorp. Toen moest ik op een hooiwagen. Veiligheid voor alles. Die nacht kon ik wel gewoon goed met het paard over de daken lopen, haha.''

Ik heb nog een leuke stelling voor u: Het sinterklaasfeest was 20 jaar geleden leuker dan nu.

,,Het is wat roeriger geworden. Je hebt wel het gevoel dat er wordt gezaagd aan de poten van de stoel van Sint en zijn Zwarte Pieten. Dat maakt het wel minder leuk. Vroeger geloofden kinderen tot een jaar of acht. Door alle ophef is dat nu denk ik tot een jaar of vijf.''

Nog een brandende stelling: Over tien jaar ben ik nog steeds Sinterklaas.