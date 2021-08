Als Zwolse band een lied maken over het studentenleven in Groningen: ‘Best ironisch’

VideoEen lied schrijven over Groningen terwijl je zelf in Zwolle woont. De heren de Zwolse band De Schuttevaerders maakten het officiële KEIlied, de Groningse introductieweek voor eerstejaarsstudenten. Maar ze hebben allemaal zelf nooit in Groningen gewoond of gestudeerd. ,,Misschien is het veiliger om een lied over een andere stad te maken, dan over de stad waar je woont.”