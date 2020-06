Alsnog een (geïmproviseerde) halve marathon van Zwolle: stamgasten rennen voor café en taxibedrijf

Eén taxirit in het weekend

,,Zo’n 20 jaar jaar geleden deden we als stamgasten van café De Hete Brij in Zwolle mee aan de eerste halve marathon. Weinig edities sloegen we over en ook dit jaar zouden we meedoen. Totdat corona roet in het eten gooide’’, zegt Van Weringh. Normaal rennen de stamgasten na het bereiken van de finish direct door naar het Zwolse café ‘om af te pilsen’. En dat gaat ondanks het afblazen van het evenement ook zaterdag gebeuren. ,,Ik hoorde dat het taxibedrijf van Wilfred in Wijhe laatst slechts één rit in het weekend had. En ook Elles heeft het zwaar. Naast haar café heeft ze een restaurant, dat nog geen jaar oud is. Daar is een boel geld in gegaan en dan kun je weer dicht.’’