Alweer een boom om: wie heeft er een hekel aan bomen in Zwolse wijk Holtenbroek?

Een paar maanden geleden was het voor het eerst raak in de omgeving van de Holtenbroekerdijk, in de buurt van jachthaven De Hanze vlakbij het schippersinternaat. Volgens Peeters Haar is het nu een keer of vier, vijf gebeurd en grijpt de illegale bomenkapper altijd 's nachts naar de zaag. Bij één van de omgezaagde bomen zou ook een handzaag gevonden zijn. In de buurt wordt vermoed dat het iemand is die zich stoort aan het uitzicht op de bomen, zegt Peeters Haar. Belachelijk vindt ze het, dat iemand denkt dit zomaar te kunnen doen.

Waardevol

Bij de gemeente Zwolle is één keer eerder melding gemaakt van een illegaal omgezaagde boom in deze buurt. Dat was volgens woordvoerder Marieke Stenfert een week of tien geleden. ,,We weten op dit moment niet wie dit gedaan heeft en met welke reden. Bomen zijn waardevol voor de stad en mogen niet zomaar gekapt worden.” De gemeente heeft omwonenden na de eerste melding per brief gevraagd of ze meer wisten over wat er gebeurd was én of ze de gemeente wilden inseinen als het zich weer voordeed. ,,Onlangs is er helaas weer een boom gekapt. We melden deze vernieling bij de politie en hopen dat de mensen die meer informatie hebben dat willen doorgeven."