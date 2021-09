Alzheimer Café Zwolle na lange tijd weer open

Deventer bedrijf in flexwerk­plek­ken groeit als kool

13 september People@places, het Deventer bedrijf in flexwerkplekken, flexkantoren en flexvergaderlocaties, groeit als kool. Het bedrijf opende afgelopen maand de tiende vestiging in Apeldoorn. Later dit jaar volgen nog vier locaties in Zwolle, Den Haag, Culemborg en Assen en daar blijft het niet bijk. De expansiedrift lijkt illustratief voor de hele flexbranche.