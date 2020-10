Amalia-bedreiger Wouter G. (32) uit Zwolle hoort tbs tegen zich eisen: ‘Kans op herhaling’

Gemist? Seksshop Deventer viert jubileum en natuurfoto­graaf stuit op roedel wolven

18 oktober Frenky uit Deventer heeft één regel als hij op straat loopt. Hij begroet je niet als eerste, want dat zou nog wel eens tot een conflict met je partner kunnen leiden als die naast je loopt. Frenky is namelijk al 50 jaar de trotse bezitter van een seksshop in Deventer. Dit is één van de verhalen van afgelopen week die je absoluut gelezen moet hebben, maar er zijn er zeker nog meer die het teruglezen waard zijn. Een overzicht: