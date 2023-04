Ambitieus plan voor binnenstad Zwolle: ‘Willen het lelijkste gebouw vervangen door nieuw icoon’

In het water gevallen jongetje (2) bij peuterop­vang Zwolle nog in het ziekenhuis

Het is nog onbekend hoe een peuter dinsdagmorgen in de sloot naast kindcentrum De Vlieger in Zwolle terecht is gekomen. Het jongetje (2) ligt nog in het UMC Groningen, nadat hij daar in zorgelijke toestand met een traumahelikopter heen was gebracht.