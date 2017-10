Ambulancedienst IJsselland helpt op Sint Maarten

19.000 bur­ger­hulp­ver­le­ners in Overijssel: 'Behoefte aan acute zorg is daar groter'

17:20 Wanneer je een hartstilstand krijgt, is er een grote kans dat je in de provincie Overijssel binnen de belangrijke zes minuten gereanimeerd wordt. Daar heeft 1,6 procent van de inwoners zich namelijk aangemeld als burgerhulpverlener. Ook in Gelderland halen ze de dekkingsgraad, in Flevoland is er nog werk aan de winkel.