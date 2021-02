Amerikaans koffiehuis Starbucks krijgt prominente plek op station Zwolle

Zwolse fotograaf Job Boersma herontdekt de schoonheid van speelgoedauto’s uit zijn jeugd: stillevens voor een fotoboek

15 februari Fotograaf Job Boersma vond op zolder zijn speelgoedautootjes van vroeger en besloot de gebutste exemplaren als stillevens te fotograferen. Boersma is op Voordekunst.nl een crowdfundingsactie gestart om de foto’s te bundelen in een fotoboek. Van het benodigde bedrag van 8500 euro is inmiddels circa 30 procent binnen.