'Amerikaanse fastfoodketen wil in 2024 restaurant openen in Zwolle'

Rav van den Berg ontbreekt bij training PEC Zwolle, verdediger op weg naar Engeland

Rav van den Berg (18) is op weg naar het Engelse Middlesbrough. De verdediger van PEC Zwolle ontbreekt maandag op de training. Van den Berg had in Zwolle nog een contract voor een jaar en stond al langere tijd in de belangstelling van diverse topclubs in Europa.