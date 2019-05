Amerikaanse onderscheiding voor Zwolse ‘fietsambtenaren’

In het Zwolse stadhuis kregen Willem Bosch en Marieke van Brussel de award overhandigd in het bijzijn van de Amerikaanse professor Kristina Fields en twintig van haar studenten.

Fields is de afgelopen jaren meerdere keren met een groep studenten in Zwolle geweest om zich te verdiepen in de manier waarop de stad met fietsverkeer omgaat. Ze heeft daarop de Zwolse ‘fietsambtenaren’ Arie de Bie (inmiddels vertrokken), Willem Bosch en Marieke van Brussel genomineerd voor de universiteitsprijs. De onderscheiding is een waardering voor de vele uren dat ze samen door Zwolle hebben gefietst en de projecten die zijn gedeeld. Volgens Fields heeft de Amerikaanse delegatie veel van Zwolle geleerd en wordt de kennis over de ‘innovatieve fietsinfrastructuur van Zwolle’ gebruikt voor cursussen van de universiteit.