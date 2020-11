Amerikaanse Zwollenaren volgen bezorgd ongekend spannende verkiezingen VS

Al drie weken geleden stuurde de Zwolse Erica Hyatt haar stembiljet op naar de Verenigde Staten. Per post. ,,Er was veel gedoe over, maar het is aangekomen. Ik heb er bewijs van gekregen’’, klinkt het opgelucht. Het was haar er alles aangelegen dat Biden haar stem kreeg. Want, ‘God help us!’, laat Trump niet weer de verkiezingen winnen, roept ze uit. ,,Hij zal mijn geboorteland in een nog diepere afgrond brengen.’’