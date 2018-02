Amnesty roept op tot opschorting gebruik taser

Amnesty International veroordeelt het experiment van de politie in Amersfoort, Rotterdam, Zwolle en Noord-Nederland met de taser. Het gebruik van het stroomstootwapen moet onmiddellijk worden opgeschort, vindt de mensenrechtenorganisatie, omdat het onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt. En het is in strijd met internationale mensenrechtenverdragen.

Dat staat in het maandag door Amnesty International gepubliceerde rapport ‘Een mislukt experiment: De Taser-pilot van de Nederlandse politie.’ Sinds 1 februari 2017 experimenteert de Nederlandse politie met de taser in het dagelijkse politiewerk. Per 1 februari dit jaar is de evaluatiefase van de proef met de taser beëindigd, maar politieteams mogen het stroomstootwapen nog een jaar blijven gebruiken. 320 agenten zijn gecertificeerd.

Geen sprake van bedreiging

Volledig scherm © ANP Agenten maken, zo stelt Amnesty vast, veelvuldig gebruiken van de taser. Ook in situaties waarin geen sprake is van een bedreiging van het leven of risico op ernstig letsel. Zo zijn mensen getaserd die al waren geboeid, of in een politiecel of separeerruimte van een GGZ-instelling verbleven. Sommigen zelfs meerdere malen, met alle risico’s voor de gezondheid van dien.



Amnesty baseert haar rapport op een tussenrapportage van de Politieacademie over het experiment met de taser, de Geweldsinstructie van justitie en een aantal publieke documenten. Met name uit de tussenrapportage doemt volgens de organisatie een ‘ontluisterend’ beeld op. De politie heeft bij de opleiding van agenten weinig tot geen aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s van het wapen. De Geweldsinstructie schrijft niet voor hoe en wanneer de taser mag worden gebruikt, aldus Amnesty.

Ongewapende mensen

De taser wordt in de praktijk, zo wordt vastgesteld, niet voornamelijk gebruikt als alternatief voor het vuurwapen, zoals de politie bij de introductie aankondigde, maar is juist veelvuldig ingezet tegen burgers die niet gewapend zijn. Tijdens het experiment werd de taser in 80 procent van de gevallen ingezet tegen ongewapende mensen. Agenten zijn nauwelijks op de hoogte gebracht in hun training van de risico’s, terwijl de wapenfabrikant daar nota bene wel veelvuldig voor waarschuwt.

Zo worden expliciteit verhoogde overlijdensrisico’s bij ernstig verwarde personen en bij herhaaldelijk gebruik genoemd. Desondanks zijn mensen meerdere keren getaserd; drie mensen kregen zelfs vijf, zes respectievelijk zeven stroomstoten toegediend. De meest voor de hand liggende gevallen van misbruik zijn intern en extern nooit beoordeeld.

Drive-stunmode getaserd

Terwijl het stroomstootwapen bedoeld is om een gevaarlijk persoon op enige afstand tijdelijk uit te schakelen, is in 44 procent van de situaties in drive-stunmode getaserd, met als enig doel om iemand pijn te doen en zo medewerking af te dwingen. Taseren direct op het lichaam in plaats van het afschieten van pluggen die met een draad aan het wapen zijn verbonden (de pijltjesmode), komt vaak neer op een wrede behandeling. Extra zorgelijk is dat de duur van de stroomstoot in drive-stunmode bij de taser waarmee de Nederlandse politie werkt, technisch niet is beperkt.

Volledig scherm © ANP ,,Het herhaaldelijk toedienen van een stroomstoot in de drive stun mode van iemand die al onder controle is, is niet anders te zien dan een schending van een van de meest fundamentele mensenrechten, namelijk het verbod op wrede, onmenselijke en vernederende behandeling’, zegt Gerbrig Klos, specialist mensenrechten en politie bij Amnesty Nederland.



Het argument dat een stroomstootwapen moet voorkomen dat agent hun pistool trekken, weerlegt Amnesty. In Zwolle werd de taser in een halfjaar tijd 51 keer gebruikt. Er is ook een vergelijking gemaakt met de politie in Londen, die de taser veel minder vaak gebruikt.

Wetshandhavers

Amnesty International is niet zonder meer in alle gevallen tegen het gebruik van stroomstootwapens door wetshandhavers. Totdat de Nederlandse regering een passend juridisch en operationeel kader voor het gebruik van geweld heeft vastgesteld, moeten alle stroomstootwapens worden teruggehaald, vindt Amnesty. Internationale mensenrechtenverdragen, in het bijzonder de VN-Basisprincipes voor het Gebruik van Geweld en Vuurwapens, moeten worden geresepcteerd. De taser is sinds mei 2011 in gebruik bij geselecteerde speciale eenheden.

Opschorting