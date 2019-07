Amper bedenktijd voor huizenkopers in Zwolle

Zwolle heeft al geruime tijd een krappe woningmarkt, dat zorgt er niet alleen voor dat de prijzen stijgen maar dus ook dat gegadigden snel hun keuze moeten maken. Jessica Roo van ZuidZijde Makelaars en regionaal NVM-voorzitter, herkent het beeld. ,,De woningmarkt in Zwolle is heel dynamisch, maar het ligt er wel een beetje aan over welk segment je het hebt. Huizen tot pakweg 350.000 woningen doen het heel goed, maar daarboven is het moeizaam. In sommige delen van de markt gaat het heel snel, bijvoorbeeld in de categorie waar heel weinig aanbod is, pakweg tussen 160.000 en 200.000 euro: appartementen en kleine eengezinswoningen. Deze huizen worden soms binnen een paar dagen verkocht." Het kan echter tot overhaaste beslissingen leiden. ,,Vanuit de emotie doen mensen soms overspannen dingen, en beslissen ze terwijl ze een huis nog maar vluchtig gezien hebben of nog niet alles goed in beeld hebben. Het beste advies? Een aankoopmakelaar inschakelen. Dat gebeurt trouwens ook al steeds vaker.”

Opdrijving

Uit het rapport blijkt verder dat het aantal woningverkopen in Zwolle een stuk lager ligt dan vorig jaar. In het eerste kwartaal werden 440 huizen verkocht via Funda, in 2018 lag het kwartaalgemiddelde op 511, terwijl de vraag groeit. Volgens Rodenburg was in 2014 77% van de kopers afkomstig uit de eigen gemeente, nu is dat nog 66%. De top drie van ‘herkomstgemeenten‘ bestaat uit Kampen (3%), Groningen (2%) en Amsterdam (2%). Juist de grote toestroom van huizenkopers uit de grote steden in de Randstad zorgt voor opdrijving van de prijzen in Zwolle. In een jaar tijd is een vierkante meter woonruimte in de stad 9% meer waard geworden. Woningkopers betaalden vorig jaar 2.500 euro voor een vierkante meter, nu 2.700 euro.