Amy (42) overwint zichzelf en leest nu ook boeken voor volwassenen

Zwollenaar Amy Visscher (42) heeft ernstige dyslexie, zijn hele leven al. En toen hij 27 jaar was, werd hij getroffen door een hersenbloedingen. Nu geeft hij lezingen over analfabetisme.

De ondertiteling op televisie gaat 'm nog steeds veel te snel. Maar boeken lezen lukt inmiddels wel. Amy Visscher (42) heeft zelfs de kinderboeken achter zich gelaten en is aan zijn tweede boek voor volwassenen bezig. ,,Flikken Maastricht, dat lees ik nu. Ik probeer elke dag twintig, dertig minuten te lezen. En daarna maak ik in mijn hoofd een soort samenvatting.''

Hersenbloeding

Als er één woord is dat de 42-jarige Zwollenaar kenmerkt is het wel 'doorzettingsvermogen'. Zijn lagere schooltijd werd getekend door ernstige dyslexie en de schrijf- en leesproblemen die dat veroorzaakte stonden ook zijn vervolgopleiding in de weg. Op zijn 27e werd Visscher bovendien getroffen door een hersenbloeding, waardoor hij opnieuw moest leren lezen. Maar het bleef behelpen. Het was zijn inmiddels overleden vrouw die hem uiteindelijk motiveerde om op Nederlandse les te gaan.

Nu geeft hij lezingen over analfabetisme, maakt deel uit van een testpanel dat folders en brieven beoordeelt op leesbaarheid en probeert mensen in zijn omgeving te motiveren om iets te doen aan laaggeletterdheid.

Smoesjes

Quote Weet je dat er 2,5 miljoen mensen zijn die moeite hebben met lezen en schrijven? Amy Visscher Deze week heeft hij het extra druk met lezingen, want het is de Week van de Alfabetisering. ,,Weet je dat er 2,5 miljoen mensen zijn die moeite hebben met lezen en schrijven? Dat is echt heel erg veel.'' Uit onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat desondanks bijna niemand een 'laaggeletterde' kent in zijn omgeving, oftewel iemand die moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen. Logisch, weet Visscher. Mensen willen er niet voor uitkomen en maskeren hun probleem met smoesjes. ,,De top drie? Zeggen dat je je leesbril niet bij je hebt, iets in ontvangst nemen en zeggen dat je het thuis wel leest. En: een mitella omdoen zodat je een excuus hebt om niet te hoeven schrijven.''

Visscher was zelf ook een meester in het verhullen. ,,Maar toen er een keer een woonbegeleider langs kwam om een formulier met mij in te vullen en ik probeerde daar onderuit te komen, zei mijn vrouw: 'volgens mij moet je er iets aan doen'.''

Tips

Visscher besloot zich in te schrijven bij een taalcursus van Landstede, maar gaf het na een tijdje op. Een tweede poging slaagde wél en leidde tot het eerste van een reeks certificaten die prominent aan de muur hangt in zijn woning in Stadshagen. Voor de Zwollenaar smaakte het naar meer en hij besloot zijn kennis te delen via de Stichting ABC. ,,Als ambassadeur geef ik lezingen, bijvoorbeeld voor zorginstellingen, bedrijven en overheden. Ik vertel over mijn ervaringen en ik geef tips. Met het testpanel, waar ik in zit, doen we hetzelfde. We bekijken folders en brieven, en geven tips hoe ze het anders kunnen opschrijven of welke woorden ze beter weg kunnen laten.''