Ander parcours: Halve Marathon Zwolle groeit naar tienduizend deelnemers

Er worden allerlei maatregelen genomen om het evenement te laten groeien. Dat geldt zowel voor het aantal deelnemers als bezoekers. Want het festijn telt inmiddels ook allerlei andere, culturele onderdelen. Bij elkaar opgeteld leek 't plafond bereikt. De stichting meldt echter nu in een persbericht: ‘Met de steun van de vele deelnemers, betrokken sponsoren en de gemeente Zwolle heeft de stichting besloten die capaciteit te verruimen.’

Zo wordt het parcours gewijzigd voor de Wavin 4 Engelse Mijlen en is er een wijziging in de starttijden. Daarmee is ‘deze groei veilig en verantwoord te organiseren’, aldus de stichting. De negentiende editie is op zaterdag 15 juni. De inschrijving begint op zondag 24 februari om 12.00 uur. Dat gaat via de website www.halvemarathonzwolle.nl. Belangstellenden kunnen daar kiezen voor deelname aan de halve marathon of de vier engelse mijlen.