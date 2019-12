André en Marion gaan niet op vakantie zodat kerstdorp in huis verder kan groeien

Apeldoorn

Noem het stijlvol. Noem het sfeervol. Maar noem het in ieder geval kerst. Bij Miriam en Danny van der Sluijs in Apeldoorn lijkt het wel alsof een styliste tot in de puntjes de woning in kerstsfeer heeft gebracht. Niets is minder waar, het stel krijgt nu eenmaal warme gevoelens van de december-dagen.