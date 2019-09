André Seebregts, advocaat van Victor D. uit Heeten en 2 peuters uit Zwolle: ‘Haal álle kinderen uit Syrië’

Virtuele monumenta­le panden van Zwolse 'minecraf­ters’ te bewonderen tijdens Open Monumenten­dag

15:00 Het statige Gouverneurshuis aan de Kerkstraat is al sinds 1985 verdwenen. Ook de veel jongere IJsselcentrale Harculo is inmiddels gesloopt. En van de havezate Werkeren bestaat nog slechts een tekening uit 1730. Maar de jonge deelnemers aan het Minecrafttoernooi deden een historisch onderzoekje en bouwden de panden levensecht na. Gistermiddag in de Grote Kerk in Zwolle, tijdens de Open Monumentendagen, kon het publiek virtueel ronddwalen in hun winnende ontwerpen.