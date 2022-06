Andries Heidema aan de slag als nieuwe voorzitter raad van toezicht van Unie van Bosgroepen

Landstitel voor Berkum 2, maar waar blijft in Zwolle de doorstroom naar het eerste? ‘Durf jongens langer te laten staan’

Voor de tweede keer dit seizoen mocht Berkum 2 de kampioensschaal optillen. Nadat de reserves in mei al overtuigend de titel pakten in de reserve hoofdklasse A, werd het team zaterdag algeheel landskampioen. Na zeges op de reserves van Longa’30 (0-3), ZSV (2-1) en Quick Boys (3-0) kreeg in de finale Ajax 2 op de eigen Vegtlust in Zwolle klop: 2-1.

26 juni