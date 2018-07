Andries Heidema nu echt commissaris van de Koning

Andries Heidema is woensdagmiddag geïnstalleerd als commissaris van de Koning van Overijssel. Hij is nu officieel voorzitter van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het boegbeeld van de provincie.

En over dat laatste heeft Heidema al genoeg ideeën, bleek uit zijn toespraak nadat hij de voorzittershamer in ontvangst had genomen. Voor een volle Statenzaal, met vrijwel alle burgemeesters, andere bestuurders uit de provincie en Duitsland, familieleden en andere betrokkenen zei hij zich te willen profileren als een provinciale burgervader. „We gaan er samen voor knokken dat Overijssel de plek is waar je je thuis voelt.”

Heidema is de opvolger van Ank Bijleveld, die sinds eind vorig jaar minister van Defensie is. Tussen haar vertrek en de benoeming van Heidema was Boele Staal waarnemend commissaris. Gisteren droeg hij het stokje over.

Hoge verwachtingen

In toespraken voorafgaand aan de installatie werd Heidema, die elf jaar burgemeester van Deventer was en daardoor een bekende in de provinciale politiek, geroemd en werden hoge verwachtingen uitgesproken. Onder meer door Henk-Jan Meijer, burgemeester van Zwolle, die namens de 25 Overijsselse burgemeesters sprak. „Wij kennen elkaar al lang. En als burgemeesters hebben we je leren kennen als iemand die discreet, wijs en invoelend is.”

Dirk van Dijk (SGP), nestor van Provinciale Staten beschreef Heidema als een mensen-mens. „Iemand die zich in dienst stelt van de samenleving, een boegbeeld en een verbinder.”

Volledig scherm Andries Heidema met links naast hem zijn vrouw en ouders luistert naar toespraken voor zijn installatie als commissaris van de Koning. © Lenneke Lingmont

Kennismaking

Heidema wacht een drukke eerste periode als commissaris. Een periode die hij gaat gebruiken om de provincie en inwoners te leren kennen. Via een video, die tijdens zijn installatie werd getoond, werd hij al op diverse plekken uitgenodigd door inwoners van Overijssel. Bijvoorbeeld door bestuurder Trudy Vos van het ROC van Twente en de gebruikers van Kultuurhus De Marke in Hengevelde.