Andy werkt met kinderen die huiselijk geweld ontvlucht zijn: ‘Ik lach, huil en dans met ze’

Hoe verliefde Fabian andere graffiti-artiesten inspireert: 'Ik wil één grote liefdes­muur’

13:07 Het grauwe viaduct in Gorinchem waarop Fabian (17) vorige week in graffiti zijn liefde verklaarde, moet niet schoon worden, maar juist mooier. Graffitikunstenaar Gilbert Helder uit Zwolle vraagt Rijkswaterstaat en de gemeente Gorinchem of hij ermee aan de slag mag. Samen met Fabian. ‘Laten we een hele mooie muur maken over liefde en respect.’