Angelina rijdt graag in de grootste bus (zouden meer vrouwen moeten doen)

Video Bikkelen in Zwolse buschaos: 'Dit is toch bar­baars?'

10:23 Een half uur wachten totdat er eindelijk een bus is, waar je wél in past. Om vervolgens als sardientjes in blik vervoerd te worden. Het is aan de orde van de dag voor duizenden studenten die naar Deltion of Landstede in Zwolle reizen. Nog even bikkelen, want het nieuwe busstation is in februari klaar.