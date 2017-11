Angst blokkeert discussie over Zwarte Piet in Zwolle

,,Midden in Sinterklaastijd op een genuanceerde manier over Zwarte Piet praten is blijkbaar niet meer mogelijk. Doodjammer", concludeert Hilco Folkerink, directeur van Zwolse Theaters. ,,Kijk maar naar Dokkum; alles is letterlijk zwart of wit, de stellingen zijn betrokken." Had hij dit scenario dan niet van te voren kunnen zien aankomen? ,,In Amsterdam kon het onlangs wel, een open discussie, dus ik had goede hoop dat het in Zwolle ook zou kunnen. Het is schrijnend te moeten constateren dat het zoeken naar een tussenweg, niet mogelijk is op dit moment."