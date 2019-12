Angst voor coffeeshop De Pijp in Zwolle is verdwenen nu de rook is opgetrokken

Update & Video Vierde schietpar­tij in half jaar tijd in Zwolle, ditmaal in Diezer­poort

11:08 Opnieuw is het raak in Zwolle. Bij de ingang van een Multicultureel Centrum in de wijk Diezerpoort is zaterdagavond laat een schietpartij geweest. Vermoedelijk twee auto's zijn daarna weggereden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.