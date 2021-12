Anick (49) uit Zwolle startte crowdfunding voor haar ziekte en werd compleet verrast: ‘Ik had dit nooit kunnen bedenken’

VIDEO Kerstdiner met je nieuwe broers en zussen: vier Wild­schut-kinderen vertellen over hun bonusfami­lie

Bijna vijftig nazaten heeft de Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut in de jaren 80 en 90 verwekt met zijn eigen zaad. De kans is groot dat de groep steeds groter wordt. Hoe geef je al die nieuwe halfbroers en -zussen een plek in jouw leven? Aan de kerstdis bespreken ‘donorkinderen’ Juul, Astrid, Jelmer en Luca hun nieuwe familie. ,,Het plaatje is voor mij nu compleet.’’

25 december