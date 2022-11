Anita (60) mag niet meer langs olifantenpaadje bij voormalige kerk Zwolle : ‘Was in tranen’

Brugwach­ters­huis­je bij Schoenkui­pen­brug in Zwolle in spotlights voor speciaal project: ‘Schattig en intiem’

Om in wat was te blijven drijven. Zo wordt het Zwolse brugwachtershuisje Schoenkuipenburg in één dichtregel omschreven. Coördinator Gooitske Zijlstra is samen met andere leden van Stichting Brugwachtershuisjes het project SPOT ON! gestart om verschillende huisjes door heel Nederland in de schijnwerpers te zetten.

