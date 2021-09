Anja Roelfs voorgedragen als lijsttrekker van GroenLinks in Zwolle

Spuugzat van hardrij­ders in Zwolle: ‘Doop dit maar om tot Bisschop Willebrand­ra­ce­baan’

6:31 Ontspannen op zijn Zwolse balkon een kop koffie drinken, is er eigenlijk niet meer bij. ,,Maar ik laat me niet wegjagen door van die verkeersovertreders.’’ Dus trekt Huub Leenders met bijna dertig buren bij de gemeente aan de bel over wegpiraten op de Bisschop Willebrandlaan.