Anja Roelfs wacht monsterklus met GroenLinks in Zwolle: ‘Ik ben niet naïef, maar ga uit van eigen kracht’

Kinderen in shock nadat vandalen boompjes vernielen kort voor opening van groen school­plein in Zwolle

22 september De wethouder komt vrijdag speciaal naar de leerlingen van de Geert Grooteschool in Zwolle om hun nieuwe, groene plein officieel te openen waarin veel tijd en moeite is gestoken. Groot was dan ook de schok toen bleek dat vandalen jonge bomen hebben vernield. Directeur Christie van Seventer: ,,Niet te geloven. Ze hebben geen idee wat dit met de kinderen doet.’’