Ank Bijleveld loopt de polonaise op eigen afscheidsfeestje in Delden

Ank Bijleveld heeft vrijdagavond haar afscheidsfeestje gehad in de provincie. De Goorse, die haar functie als Commissaris van de Koning in Overijssel verruilde voor die van minister van Defensie, vierde dat feestje bij hotel-restaurant Carelshaven in Delden. Eén van de grote sfeermakers was Bijleveld zelf.