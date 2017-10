Ank Bijleveld (CDA) zou met een mogelijke benoeming als minister van Defensie in de voetsporen treden van haar vader. De huidige Commissaris van de Koning in Overijssel wil niet inhoudelijk ingaan op haar voordracht, maar zegt wel een klik te hebben met het departement. ,,Als dochter van een beroepsmilitair ben ik er mee opgegroeid. Weinigen zullen het weten, maar mijn vader heeft mede de Nederlandse Officierenvereniging opgericht.”

,,Ik vind het eervol om genoemd te worden, maar verder kan ik er nog niets over zeggen”, reageerde Bijleveld vanmiddag op de voordracht door haar partij. Ze wil eerst een definitieve benoeming afwachten voordat ze inhoudelijk reageert.

Naast het gezinsleven kent Bijleveld Defensie ook vanuit haar bestuurlijke carrière. ,,In het kader van de viering van 200 jaar Landmacht ben ik veel bij Defensie over de vloer geweest. En als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken heb ik de Kustwacht leren kennen, in het kader van de verdediging van de Antillen.”

Bestuurlijke ervaring

De 55 jaar geleden in IJsselmuiden geboren ministerskandidaat studeerde bestuurskunde in Enschede en heeft sindsdien veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Na drie jaar gemeenteraadslid te zijn geweest in Enschede werd ze in 1989 Tweede Kamerlid en later vice-fractievoorzitter voor het CDA.

Bijleveld verliet de Haagse politiek in 2001 om burgemeester te worden van de nieuwe gemeente Hof van Twente. In 2007 keerde ze terug in het Haagse, als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het vierde kabinet Balkenende. In die rol was Ank Bijleveld onder meer verantwoordelijk voor de staatskundige hervorming van de Nederlandse Antillen.

Nationaal Comité

Sinds 2011 is Bijleveld Commissaris van de Koning in Overijssel. In dat jaar werd zij tevens voorzitter van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk, dat haar ook veelvuldig in contact bracht met Defensie.