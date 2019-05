Anna (17) heeft al sinds haar negende een stalker uit Zwolle

Het begint onschuldig. Anna uit Zuidlaren is met haar zusje bij haar vader op een camping in Hardenberg. Het is de zomervakantie van 2011. Op een avond spreekt de vader van Anna af met een kennis om te gaan barbecueën op de camping. De kennis vraagt of het goed is dat hij een vriend meeneemt. Die vriend is L.P., de nu 34-jarige man die Anna sindsdien lastigvalt. Al jaren.