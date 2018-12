Anne Marie vecht tegen kanker en de tabaksindustrie: ‘December halen is een groot cadeau’

Ze heeft hoge koorts, voelt zich helemaal niet goed deze donkere donderdag, begin december. Onderin haar linkerlong zit een flinke infectie. Het weerhoudt Anne Marie van Veen er niet van een mooie jumpsuit aan te trekken, haar lokken te stylen en op hoge hakken in de auto richting Amsterdam te stappen. De Zwolse longkankerpatiënte is niet van plan zich door de complicatie uit het veld te laten slaan.



Ze wil bij de uitspraak van het gerechtshof zijn in ‘haar’ zaak: de strafrechtelijke vervolging van de vier grote tabaksfabrikanten. Het hof oordeelt anders; de tabaksindustrie wordt voorlopig niet veroordeeld voor de gevolgen van het roken. Een tegenslag, maar daarmee is de strijd voor Anne Marie niet voorbij. Integendeel. ,,We knokken door, ik ben nog lang niet klaar.’’ Haar stem is broos, de woorden klinken krachtig.



Parallel aan haar strijd tegen de tabaksindustrie loopt dat andere, nog belangrijkere gevecht: tegen de longkanker. Anne Marie van Veen is niet van het opgeven, liever knokt ze door. De Zwolse kreeg in de zomer van 2014 te horen dat ze uitgezaaide longkanker heeft. Twee jaar later besluit ze als eerste in Europa aangifte te doen tegen de tabaksfabrikanten. Maar bovenal is Anne Marie de vrouw van Rob en moeder van vier kinderen en probeert ze een druk huishouden met twee katten en een hond te bestieren. Net als andere moeders doen: met het nodige kunst- en vliegwerk.