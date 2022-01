Anorexiapatiënt Lotte uit Zwolle krijgt nog steeds niet de juiste hulp: ‘Ik wil leven, niet in leven worden gehouden’

video Lotte (21) uit Zwolle heeft anorexia en wacht al maanden op de juiste hulp: ‘Ik kan niet meer’

In een klein appartement midden in het centrum van Zwolle zit een magere vrouw op een bank. In haar neus heeft ze een slangetje, het snoer loopt langs haar lichaam en verdwijnt in de rugzak naast haar. Ze is nerveus, want er is zojuist nieuwe voeding toegevoegd aan haar sonde. En hoewel ze wel weet dat het nodig is, vindt ze het verdomd lastig, want haar hoofd schreeuwt ‘nee’.

18 juli