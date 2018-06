ANWB kijkt in Zwolle al naar pechauto's voordat ze pech zullen krijgen

Een kwart eeuw Librije 'Een simpel boertje uit Giethoorn, was in de gaten gehouden door Michelin'

10:24 In een uitgebreid interview vertelt hét Nederlands culinaire koningspaar Jonnie en Thérèse Boer openhartig over hun grote liefde voor elkaar, de lusten en lasten van hun Zwolse toprestaurant De Librije en over hun kinderen Jimmie en Isabelle - de opvolgers, ‘als we tussen nu en tien jaar uit de schulden zijn’.