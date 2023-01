Apeldoorner (57) opgepakt voor spoor van vernieling en brandstichting in Wezep, Zwolle en Ermelo

Hij zou medeverantwoordelijk zijn voor de verwoestende brand bij een zonweringsbedrijf in Zwolle. Met de arrestatie van een 57-jarige man uit Apeldoorn hoopt de politie in totaal vijf vernielingen en brandstichtingen in de regio te hebben opgelost.

De man, die vandaag werd aangehouden, wordt er van verdacht drie jaar lang een spoor van vernieling te hebben getrokken. Meest in het oog springend is de brandstichting bij zonweringsproducent Guillaume Janssen op bedrijventerrein Marslanden in Zwolle.

Tot groot verdriet van eigenaar Jos Stoit vloog daar op zaterdag 16 juli een splinternieuwe overkapping in brand. Op camerabeelden was te zien dat de brand was aangestoken door een man. Het bedrijf moest de werkzaamheden of een deel daarvan een maand tot tien weken stilleggen als gevolg van de felle brand. De schade zou volgens Stoit meer dan een miljoen euro bedragen.

Vierde verdachte

De 57-jarige is niet de eerste die daarvoor is opgepakt. November vorig jaar werden bij twee verschillende arrestaties al twee mannen (20 en 48 jaar) en een 49-jarige vrouw gearresteerd. De mannen zitten nog steeds vast. De vrouw is vrijgelaten, maar blijft verdachte.

Behalve dat ze allemaal uit Apeldoorn komen, is er over een eventuele relatie tussen deze vier niets bekendgemaakt. Wel werd tijdens het politieonderzoek duidelijk dat de laatste arrestant van nog vier andere zaken verdacht wordt.

In 2019 zou hij vernielingen hebben gepleegd aan een bedrijfspand aan de Warmtekrachtstraat in Hattemerbroek. Verder wordt hij verdacht van het in brand steken van een auto aan de Kalkoenweg in Ermelo op 21 november 2021 en van een bedrijfspand aan de Herderlaan in diezelfde plaats precies een jaar geleden. Ook zou de man betrokken zijn bij meerdere vernielingen bij een bedrijf aan de Rondweg in Wezep tussen 2019 en 2020. Het is niet bekend of het om de katapult-beschietingen bij het bedrijf Scheffer gaat.

