Apeldoorner bestraft voor ontucht met 14-jarig meisje uit Beekbergen en bezit kinderporno

updateDe 43-jarige Marco de L. uit Apeldoorn heeft een werkstraf van 200 uur opgelegd gekregen van de rechtbank in Zutphen. Hij werd daarnaast veroordeeld tot 242 dagen cel, waarvan 239 dagen voorwaardelijk. De L. had in 2016 seks met een 14-jarig meisje uit Beekbergen en maakte daar foto’s en een filmpje van.

‘Ik voel me geen slachtoffer. Ons contact was fijn en ik heb geen schade ondervonden. Ik hoop dat de rechtbank daar rekening mee houdt’, liet het nu 16-jarige meisje twee weken geleden ter zitting weten in haar slachtofferverklaring.

‘Ik voel me schuldig dat ik loog over mijn leeftijd en dat spijt me’, hield ze De L. toen ook voor. Beiden barstten daarop in huilen uit.

De Apeldoorner kwam met het meisje in contact via een vriend, die haar vond op de datingapp voor homo’s, Grindr. Zij was geïnteresseerd in de swingers-levensstijl die hij er op na hield. Ze raakten aan de praat en ze vertelde De L. dat ze 16 was. Dat hield hem niet tegen. ‘Ik oordeel niet op leeftijd,’ was zijn verklaring.

Gefilmd

Na een paar ontmoetingen kwam het tot seks bij een vriend van De L., die later nog moet voorkomen. Want ook die zou seks hebben gehad met het meisje en de heren zouden de boel ook hebben gefilmd. De vrouw van de Apeldoorner kreeg ook beeldmateriaal doorgestuurd.

De opgelegde straf is conform de eis die de officier van justitie ter zitting op tafel legde. ‘Meisjes van 14 doen zich altijd ouder voor dan ze zijn en het was aan u om uit te zoeken of dat echt zo was,’ hield ze De L. voor.

Ongelijkwaardig

De rechtbank is dat met haar eens. Dat het contact steeds vrijwillig was, maakt het handelen van de Apeldoorner wat haar betreft niet minder kwalijk. ‘Hij hield geen rekening met de ongelijkwaardige verhouding tussen hem en het meisje. Ook negeerde de man de verantwoordelijkheid die hij als volwassene ten opzichte van haar had’, staat in het vonnis te lezen.