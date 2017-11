App voor mysterieuze fiets- en wandelroutes in Overijssel

ProRail start bouw aan viaduct Herfte in januari

1 november ProRail begint in januari met de aanleg van een nieuwe spoorviaduct bij Herfte, waardoor treinen in de richtingen Meppel en Ommen/Emmen straks niet op elkaar hoeven te wachten. Structon Rail is de klus inmiddels gegund en directeur Pier Eringa verwacht dat de bouw van deze 'dive-under' in juni 2021 klaar kan zijn.