Appartementen ontruimd bij brand in Zwolle

Zwolse verleider Ricardo heeft geen spijt van vertrek Temptation Island

7:15 De Zwolse Ricardo Visscher, een van de gespierde verleiders in het tv-programma Temptation Island, heeft de villa vroegtijdig moeten verlaten. De 24-jarige kreeg tijdens de opnames in Thailand te horen dat zijn broertje Stefano een ongeluk had gehad en besloot te vertrekken. We blikken met hem terug op zijn avontuur. Spijt? ‘Al had hij een nagel gebroken, dan was ik alsnog naar huis gegaan.’