Appartementen ontruimd bij zeer grote brand in Zwolle

Foto's van Humberto Tan hangen in de Grote Kerk in Zwolle

1 december De fototentoonstelling van Humberto Tan in de Grote Kerk van Zwolle is vanmiddag geopend. Zijn foto's geven een beeld van het leven in een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Tan was daar afgelopen zomer als ambassadeur van het Rode Kruis. ,,Wat me het meest opviel was een totaalbeeld van de ene kant heel veel ellende en aan de andere kant ook signalen van hoop'', zegt Tan.