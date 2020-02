Appartementen van Lenie (83) en Appie (66) verwoest bij brand in Zwolse zorgflat: ‘Ik ben zelfs mijn gebit kwijt’

Jelle (21) uit Zwolle zoekt het gevaar juist op vandaag: ‘ik wil de storm voelen, daar waar-ie het hardst tekeer gaat’

11:51 Jelle Muller (21) uit Zwolle (geboren in Broekland) is een stormchaser. Oftewel: iemand die als hobby naar stormgebieden toegaat, om de storm te voelen, met weermeters te meten en de eventuele stormschade in beeld vast te leggen. ,,Of ik levensmoe ben, dat vragen de mensen weleens ja.’’