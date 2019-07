Applaus na reddingsactie voor mus in Zwolle : ‘Elk gered diertje is er één’

Ja, de mus is volgens de laatste tellingen de meest voorkomende vogel van Nederland. En nee, het exemplaar in Zwolle had geen ‘eigenaar’. Desondanks stelden de hulpdiensten alles in het werk om een mus te bevrijden, nadat het dier zich in de nesten had gewerkt achter een glasplaat op winkelcentrum Stadshagen.



Het vogeltje bleek op onbekende wijze achter de glasplaten aan de gevel van broodjeszaak Délifrance te zijn beland. Een voorbijganger maakte zich zorgen om het lot van de mus en belde de Dierenambulance.



Een vrijwilliger kwam ter plaatse, maar moest constateren dat de hoogte een probleem was. ,,Omdat het ongeveer zes á zeven meter hoog was, kon onze vrijwilliger er niet bij komen’’, stelt de Dierenambulance op Facebook. ,,Ook zag onze vrijwilliger dat er geen uitgang was waar het musje achter het glas vandaan zou kunnen komen.’’ In overleg werd daarom besloten de brandweer in te schakelen.