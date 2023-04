Aquarelschilder Ron Wanders (37) vereeuwigt het Gelders Eiland in kunstwerken: ‘Een dorp als Spijk is nog nooit geschilderd’

LIVE | Promoveren in Almere? PEC Zwolle is één punt verwijderd van de eredivisie

In Eindhoven, twee weken geleden, lukte het nog niet. En afgelopen zondag, zittend voor de tv, kwam promotie er ook niet van. Is het driemaal scheepsrecht voor PEC Zwolle? Een punt bij concurrent Almere City FC is vanavond (20.00 uur) genoeg om definitief terug te keren in de eredivisie. Volg de promotiewedstrijd hier live!