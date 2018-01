Archiefstukken van HCO openbaar: Wie zat er in de gevangenis?

Het gaat om meer dan honderd archiefblokken uit de periode 1873 tot 2007, van huwelijksakten, familiearchieven tot zakelijke documenten uit overheids- en particuliere archieven.

Wie in de gevangenis?

Altijd al willen weten wie er tussen 1937 en 1942 in de Zwolse strafgevangenis zaten, wie er tussen 1835 en 1918 lid was van de Gereformeerde kerk in Ommen, wat de Voogdijraad in Zwolle tussen 1936 en 1942 besprak, wat de pensioenopbouw bij Stork was in de periode 1923-1947, of wat de notabelen Johan Philip van Ittersum en Margaretha Aleida van Laer op hun bord kregen bij het diner ter gelegenheid van hun gouden huwelijk in 1942? De nu openbaar gemaakte archieven geven het antwoord.

De eerste dinsdag in het nieuwe jaar is voor de archiefwereld een bijzondere dag. Op openbaarheidsdag ziet een groot aantal archiefstukken eindelijk het daglicht. Overheidsinstellingen dragen doorgaans na twintig jaar hun oude gegevens over aan een archiefinstelling. De meeste stukken zijn dan meteen beschikbaar voor iedereen die ze in wil zien, maar als de inhoud de privacy van nog levende personen kan schaden of hen onevenredig kan benadelen of wanneer het landsbelang in het geding is, gaan de stukken voor maximaal 75 jaar achter slot en grendel.

Voorbij houdbaarheidsdatum

Het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle heeft nu de archiefstukken die per 2018 de 'houdbaarheidsdatum' hebben bereikt openbaar gemaakt. Gemeenten, kerken, waterschappen, bedrijven, maar ook bijvoorbeeld archiefstukken en soms zelfs persoonlijke brieven van landgoederen en adellijke families zijn in te zien. Zo kan bijvoorbeeld de verordening worden gelezen die in de eerste oorlogsjaren door de NV Ontginningsmaatschappij 'Land van Vollenhove'in Giethoorn werd uitgevaardigd inzake Joodse werknemers.

Zeker niet van alle archiefstukken is duidelijk waarom ze niet eerder openbaar waren. Wat was er nou zo geheim aan de lijst van verkochte plantjes bij Moerheim kwekerij in Dedemsvaart in de jaren '66-'67, of aan de stukken rond de restauratie van de kerk in Dalfsen in de jaren '57 en '58? Waarschijnlijk niets, maar hebben de archivarissen getrouw de tijd van geheimhouding volgemaakt die was afgesproken bij de overdracht van het archief.